Le ultime sulla situazione di mercato di Rolando Mandragora: il centrocampista viola sembrava vicino al Torino, ma c'è stato un cambio rotta
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È fatta per Gabriel Braganxa al Torino. Il centrocampista è già in viaggio verso il capoluogo piemontese per completare l’operazione.
Il trasferimento si concretizzerà con la formula del prestito con diritto di riscatto, che in determinate condizioni può trasformarsi in obbligo. L'operazione avrà un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.
L’arrivo di Braganca, almeno per il momento, chiude la porta al trasferimento di Rolando Mandragora al Torino, nonostante tra i club fossero già stati raggiunti degli accordi.
Per il centrocampista viola resta però ancora in piedi la pista Genoa, che potrebbe rappresentare la soluzione alternativa per il suo futuro.
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