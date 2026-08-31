Attenzione, perché niente è deciso e i prossimi due giorni di mercato si preannunciano frenetici. Per tutte le squadre e specie per la Fiorentina, alle prese con la situazione intricatissima legata a Moise Kean. Va, non va, rimane e i viola ci puntano, poi invece vogliono venderlo. Con lui che nell'ultima settimana ha spinto e non poco per lasciare Firenze ed accasarsi alla corte di Cesc Fabregas in riva al lago di Como. Vedremo adesso che succederà nelle prossime 48 ore.

Già, anche perché sempre il club lariano non è più convinto del tutto che alla fine la Fiorentina ceda il suo centravanti. Ed ecco che allora vengono prese in considerazione alternative ed altre situazioni, come quella di Jonathan David in uscita dalla Juventus secondo Sky Sport. In altre parole: Kean è e resta la priorità in casa Como, ma in caso di mancato accordo con la Fiorentina si andrà ed alla svelta su altri profili, per non lasciare Fabregas con un solo attaccante centrale a disposizione (Douvikas).