Sguardo al presente, ma anche al futuro. La Fiorentina rinforza la Primavera

Redazione VN
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La Fiorentina è scatenata in entrata, visto che Paratici ha chiuso il doppio colpo Beto-Gnonto. La dirigenza gigliata però guarda anche al futuro, rinforzando la Primavera di Aurelio Andreazzoli.

Secondo Sky, a Firenze arriverà Thomas Campaniello. L'attaccante dell'Empoli, classe 2008, sarà presto al Viola Park. Per lui la formula scelta è un prestito con diritto di riscatto fissato a 1.5 milioni. Campaniello ha già esordito con gli azzurri in prima squadra, con 3 presenze racimolate nella stagione 2024/2025.

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