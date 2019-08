Secondo quanto riportato da Sky Sport durante la trasmissione “Calciomercato” la Fiorentina non avrebbe mollato la pista che porta a Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 in forza al Torino e reduce dal prestito alla Spal. I granata, in ogni caso, hanno fatto sapere ai club interessati che non parleranno di un eventuale cessione prima di Ferragosto.