Il futuro di Franco Mastantuono continua a far discutere. Il talento argentino, appena approdato al Real Madrid, è già finito nel mirino di diversi club europei e tra le pretendenti spunta anche un'altra squadra italiana.

Dopo l'interesse registrato da parte di Fiorentina e Juventus, infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, anche il Milan avrebbe messo gli occhi sul classe 2007. I rossoneri sarebbero alla ricerca di un trequartista mancino da inserire nel sistema tattico di Ruben Amorim, il 3-4-2-1, e il profilo dell'argentino sarebbe considerato particolarmente interessante.

Il Real Madrid vuole tenerlo in Europa

Negli ultimi giorni era emersa l'ipotesi di un possibile ritorno di Mastantuono in Argentina, con il River Plate pronto a riaccoglierlo dopo l'esperienza europea appena iniziata. La volontà del Real Madrid, però, sarebbe diversa: i Blancos preferirebbero infatti una soluzione in Europa per poter monitorare più da vicino la crescita del giovane talento.

Le opportunità non mancano, con diversi club interessati tra Bundesliga, Liga e Serie A. Il Milan, però, non sarebbe pienamente convinto della formula proposta dal Real Madrid, ovvero un prestito secco senza possibilità di inserire altre condizioni nell'accordo.

La corsa a Mastantuono è quindi ancora aperta: il talento argentino resta uno dei nomi più ambiti del mercato e la Serie A continua a guardare con grande attenzione alla sua situazione.