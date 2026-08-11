Jadon Sancho torna a essere accostato alla Serie A e, tra le società alle quali è stato proposto, figura anche la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il nome dell’attaccante inglese è circolato per diverse squadre italiane, tra cui anche la Juventus, ma circa due o tre settimane fa sarebbe stato proposto concretamente ai viola.

Da parte della Fiorentina, però, non sarebbero arrivati segnali di apertura e al momento non esiste una trattativa per Sancho. L’inglese è svincolato e può quindi essere ingaggiato a parametro zero, una situazione che potrebbe renderlo un profilo da monitorare soprattutto negli ultimi giorni di mercato.

Romano ha chiarito anche le voci relative all’Arabia Saudita: Sancho ha ricevuto un’offerta e potrebbe decidere di accettarla, ma non avrebbe ancora raggiunto un accordo definitivo. Nel frattempo il giocatore continua a essere proposto ad altri club, in attesa di scegliere la prossima destinazione.