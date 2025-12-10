Moretto/Romano: Edin Dzeko può lasciare a gennaio. Cosa filtra su Kean

La Fiorentina sta vivendo un periodo difficile con l'ultimo posto in classifica. Il mercato invernale però è alle porte e la società sta sondando qualche nome. Ovviamente ad ogni acquisto fatto dovrà corrispondere una cessione. Tra coloro che potrebbero lasciare la Fiorentina a gennaio, come riporta Matteo Moretto sul canale Youtube in italiano di Fabrizio Romano, c'è l'attaccante Edin Dzeko. La possibilità sarebbe concreta.