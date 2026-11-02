Nel corso del suo consueto punto di mercato, l'esperto di trasferimenti Matteo Moretto si è soffermato sulle dinamiche relative alla fascia destra della Fiorentina, analizzando in particolare la posizione di Joao Mario, arrivato in estate dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'avvio di stagione dell'esterno portoghese ha mostrato segnali di crescita dopo un inizio in salita, ma il suo riscatto da parte del club gigliato resta in forte dubbio. Questo il quadro tratteggiato dal giornalista:

Joao Mario, arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9-10 milioni di euro, non ha iniziato al meglio. Si è ripreso giocando con un po' più di frequenza e trovando anche la via del gol, mettendo a referto un gol e un assist fino ad ora con la maglia della Fiorentina. Ad oggi è ancora molto presto per parlare di eventuali riscatti, perché di solito questo tipo di discorsi si affrontano nella seconda parte dell'anno. Però nei piani della Fiorentina c'è l'idea di andare a prendere un nuovo terzino destro tra gennaio e giugno. Il riscatto di Joao Mario, salvo una stagione a livelli incredibili, non è così sicuro, tutt'altro. Ad oggi il calciatore è concentrato sulla Fiorentina, ma potrebbe rientrare alla base bianconera a fine stagione.