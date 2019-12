Petagna-Spal, altro che addio! “Ho in testa solo un pensiero: dobbiamo salvarci”

Le voci di mercato gli saranno senz’altro arrivate, ma al momento pare che Andrea Petagna stia pensando a tutt’altro. Questo è almeno quanto filtra dal post che ha pubblicato su Instagram: “In questi giorni di pausa”, ha scritto l’attaccante della Spal, “ho avuto in testa un solo pensiero: dobbiamo salvarci. Sono il calciatore Under 25 ad avere segnato più goal in Serie A nel 2019 e questo mi carica di responsabilità. Io DEVO farcela, noi DOBBIAMO farcela. Buon 2020 a tutti e buon anno anche a me: da domani sarò un Buldozzer”.