Il retroscena: “Il Gremio ha quasi chiuso per Pedro, ma l’attaccante prende tempo…”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, Pedro lascerà la Fiorentina in questa sessione di mercato. È possibile che la squadra gigliata decida di lasciarlo partire a titolo definitivo per finanziare il colpo Cutrone. L’ex gioiello del Fluminense è cercato con grande interesse dal Gremio, che avrebbe offerto per il cartellino una cifra abbondantemente sopra i 10 milioni di euro. La Fiorentina ci sta pensando seriamente. Ora però è lo stesso Pedro a prendere tempo, il brasiliano aspetta una chiamata dal Flamengo, sua prima scelta. Il suo futuro potrebbe essere legato indirettamente a quello di Gabigol, bomber in prestito ai rossoneri di Rio de Janeiro. Nelle prossime ore sono attese novità, la situazione è in rapido divenire.