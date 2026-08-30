L'attaccante si avvicina alla Lazio di Gattuso
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Secondo Alfredo Pedullà Gudmundsson si avvicina sempre di più alla Lazio. L'esperto di mercato è intervenuto così su X sull'attaccante della Fiorentina:
La situazione
Gudmundsson ha completamente aperto alla Lazio (esclusiva di ieri) e ha dato precedenza rispetto a un altro paio di club. Prestito oneroso e diritto di riscatto: lavori in corso per chiudere.
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