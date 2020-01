Pedullà: “Dabo va alla Spal, Ranieri verso la B. Mercato in entrata in standby”

Così Alfredo Pedullà, giornalista di Corriere dello Sport e Sportitalia, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

C’è il via libera per la cessione di Dabo alla Spal, Saponara è diretto verso Lecce, Ranieri è tra Pordenone e Empoli. In entrata siamo in una fase di stand-by. Duncan? Siamo fermi. Cutrone? L’allenatore degli Wolves lo ha liberato, gli inglesi vogliono sentire il tintinnio della moneta, serve trovare una quadra tra le parti. Piatek? Servono almeno 30 milioni, il Milan ha fatto una scelta, ora deve farla il giocatore. Pedro? È aggrappato a Gabigol, perché se viene riscattato dal Flamengo lui può andare al Gremio.