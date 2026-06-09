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Pedullà: “Atalanta pronta alla rivoluzione. Per il centrocampo piace Gudmundsson”

Pedullà: “Atalanta pronta alla rivoluzione. Per il centrocampo piace Gudmundsson” - immagine 1
L'Atalanta sarebbe interessata ad Albert Gudmundsson: Sarri lo avrebbe inserito nei nomi per rivoluzionare la rosa della Dea
Redazione VN

Dopo l'esonero di Raffaele Palladino, è solo questione di giorni prima che Maurizio Sarri sieda ufficialmente sulla panchina dell'Atalanta. Nel frattempo i primi nomi di mercato iniziano a circolare in relazione al 4-3-3 utilizzato dall'ex tecnico della Lazio.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio profilo Youtube, tra i profili che piacciono in una squadra da rivoluzionare c'è quello del trequartista della Fiorentina Albert Gudmundsson. L'islandese è in uscita e la dirigenza viola prenderà in considerazione eventuali offerte.

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