Dopo l'esonero di Raffaele Palladino, è solo questione di giorni prima che Maurizio Sarri sieda ufficialmente sulla panchina dell'Atalanta. Nel frattempo i primi nomi di mercato iniziano a circolare in relazione al 4-3-3 utilizzato dall'ex tecnico della Lazio.
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VIOLA NEWS calciomercato Pedullà: “Atalanta pronta alla rivoluzione. Per il centrocampo piace Gudmundsson”
la rivelazione
Pedullà: “Atalanta pronta alla rivoluzione. Per il centrocampo piace Gudmundsson”
L'Atalanta sarebbe interessata ad Albert Gudmundsson: Sarri lo avrebbe inserito nei nomi per rivoluzionare la rosa della Dea
Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio profilo Youtube, tra i profili che piacciono in una squadra da rivoluzionare c'è quello del trequartista della Fiorentina Albert Gudmundsson. L'islandese è in uscita e la dirigenza viola prenderà in considerazione eventuali offerte.
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