Pedro va via? Ecco l’offerta del Braga

La Nazione scrive di Pedro. Il giocatore è richiesto in Brasile e in Europa. L ’offerta più alta è arrivata dallo Sporting Braga: 11 milioni, la stessa cifra pagata in estate dalla Fiorentina per comprare l’80 per cento del cartellino (l’altro 20 appartiene a un fondo). Niente minusvalenze dunque, ma la Fiorentina sta prendendo tempo e sarà decisivo un confronto con il giocatore a gennaio. In quel caso Pradè dovrà avere pronta la soluzione per portare a Firenze un attaccante di sicura affidabilità e maggiore impatto, nonostante le quotazioni interne di Vlahovic siano in continuo rialzo. Ma tornando a Pedro – nonostante le sue difficoltà di ambientamento in Italia – la Fiorentina è convinta che il giocatore abbia un grande talento: sarebbe un peccato vederlo esplodere altrove, perciò è ancora tutto possibile.