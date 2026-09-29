Una delle telenovele estive in casa Sassuolo è stata quella di Kristian Thorstvedt. Il norvegese è stato a lungo nei radar della Fiorentina, ma alla fine è rimasto in neroverde. Il ds Francesco Palmieri ha parlato proprio del centrocampista a Radio Sportiva:

"Difficile da trattenere, ma di offerte concrete non ce ne sono state. Ha fatto un percorso importante, avevamo trovato un accordo tempo fa ma quest’estate si è parlato di lui più di quanto ci sia stato davvero a livello di offerte. Cercheremo di fargli capire l’importanza del suo valore e di dove si trova. I giocatori a scadenza li hanno tutti, vediamo alla fine. Cercheremo di capire se ci sono le condizioni per continuare assieme"