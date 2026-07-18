Oulai viola nonostante l’inserimento del Napoli: tentativo a salve di ADL

Il Napoli ha provato a inserirsi per Oulai: tentativo respinto, giocatore e Trabzonspor non sono venuti meno all'accordo con la Fiorentina

Redazione VN 18 luglio - 00:14

La trattativa per Christ Inao Oulai ha preso ormai la rotta di Firenze, con il giocatore in queste ore in viaggio verso l'Italia e pronto a firmare il contratto con la Fiorentina. Su Violanews.com abbiamo provato a ricostruire quello che è successo nella folle giornata di venerdì 17, adesso ogni dubbio è spazzato via: l'ivoriano sarà un giocatore viola a disposizione di Fabio Grosso.

Interferenze — Non solo le voci di un presunto tentato rapimento - comunque smentito -, ma anche questioni di "mero" calciomercato. Da quello che filtra dal club viola, il centrocampista sarà della Fiorentina nonostante l'inserimento del Napoli, che avrebbe presentato un'offerta migliore sia al Trabzonspor che al centrocampista classe 2006. Niente da fare però per De Laurentiis, con Oulai e i turchi che non si sono mai rimangiati la parola data.