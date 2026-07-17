Prima della partenza del volo verso l'Italia, Chris Inao Oulaī è stato fotografato mentre firma - con il suo entourage - il precontratto con la Fiorentina. Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, siamo ormai all'"Here we go" per il passaggio del centrocampista dal Trabzonspor ai viola.
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VIOLA NEWS calciomercato FOTO – Romano: ecco la firma sul precontratto di Oulai con la Fiorentina
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FOTO – Romano: ecco la firma sul precontratto di Oulai con la Fiorentina
Lo scatto che immortala Christ Inao Oulai mentre firma il precontratto con la Fiorentina insieme ai suoi agenti
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