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FOTO – Romano: ecco la firma sul precontratto di Oulai con la Fiorentina

OULAI FIRMA
Lo scatto che immortala Christ Inao Oulai mentre firma il precontratto con la Fiorentina insieme ai suoi agenti
Redazione VN

Prima della partenza del volo verso l'Italia, Chris Inao Oulaī è stato fotografato mentre firma - con il suo entourage - il precontratto con la Fiorentina. Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, siamo ormai all'"Here we go" per il passaggio del centrocampista dal Trabzonspor ai viola.

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