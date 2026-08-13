Di Marzio: Anche l'Atalanta si inserisce su Noa Lang. Primo sondaggio per il prestito, ma il Napoli fa muro.
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky, si inserisce una nuova pretendente nella corsa a Noa Lang, seguito anche dalla Fiorentina: anche l’Atalanta si è aggiunta alla lista delle squadre interessate all'attaccante del Napoli. Il club nerazzurro ha già effettuato un primo sondaggio chiedendo informazioni ai campani, tornando su un profilo che seguiva già da tempo per rinforzare il proprio reparto avanzato.
L'inserimento della Dea rischia di complicare i piani dei club direttamente interessati al giocatore. Al momento, la strategia dell'Atalanta sarebbe quella di puntare a un prestito, una formula su cui però il Napoli per ora fa muro.
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