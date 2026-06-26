Moretto: “Sondaggio viola per Juanlu Sanchez. Piace ad un altro club di A”

Fiorentina e Atalanta piombano su Juanlu Sanchez. Sondaggi esplorativi con il Siviglia per il terzino destro classe 2003

Redazione VN 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 16:49)

Nuovo nome per la corsia destra della Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale ufficiale italiano di Fabrizio Romano, il club viola e l'Atalanta avrebbero chiesto informazioni per Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo classe 2003, già cercato la scorsa estate anche dal Napoli.

Sia la Fiorentina che la società bergamasca hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per valutare le richieste economiche del Siviglia e capire la fattibilità dell'operazione. Dal canto suo, il calciatore spinge per il salto di qualità ed è assolutamente aperto a una nuova esperienza professionale al di fuori della Liga.

Il Siviglia deve vendere: Sanchez nella lista dei partenti — La situazione finanziaria del club andaluso gioca a favore delle pretendenti: il Siviglia ha assoluto bisogno di fare cassa e Sanchez, cresciuto proprio nel vivaio biancorosso, si preannuncia come una delle cessioni più remunerative dell'estate. I media spagnoli confermano che il difensore è stato ufficialmente inserito nella lista dei partenti insieme ai compagni di squadra Vargas e Adams.

Duttilità, numeri e l'oro olimpico: l'identikit del giocatore — Nato il 15 agosto 2003, Juanlu Sanchez è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama iberico, tanto da aver conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la nazionale spagnola.

Nonostante il suo ruolo naturale sia quello di terzino destro, il classe 2003 fa della duttilità la sua arma migliore: a Siviglia ha dimostrato un'eccellente intelligenza tattica venendo impiegato all'occorrenza anche come centrocampista centrale e persino come ala destra pura.

I numeri parlano chiaro e descrivono un profilo già maturo per la sua età. Diventato un punto fermo della prima squadra andalusa, dal 2021 a oggi ha collezionato ben 109 presenze complessive, arricchite da ben 11 gol e 13 assist. Nel suo percorso di crescita spicca anche l'importante stagione formativa in prestito al Mirandés nel 2022/23, dove ha messo a referto altre 37 presenze, 2 reti e 5 assist prima di prendersi definitivamente una maglia da titolare a Siviglia.