James McAtee è un nome che rimbalza dall'Italia all'Inghilterra, passando per la Germania. Il talentuoso centrocampista del Manchester City piace a molti, compresa la Fiorentina che deve però fare i conti con la richiesta pesante dei Citizens e, appunto, la ricca concorrenza. Su McAtee, che ha vinto da capitano il recente Europeo Under 21 con l’Inghilterra, c'è un forte interesse di Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, ma ad irrompere sulla scena potrebbe essere l'Atalanta.

I tanti soldi in arrivo dall'Al Qadsiah per Mateo Retegui (oltre 60 milioni), permettono infatti alla Dea di avere cash da investire sul mercato. La valutazione di McAtee si aggira sui 20 milioni di euro, una cifra fuori mercato per esempio per la Fiorentina (che ha altre priorità), mentre l'Atalanta potrebbe permettersi il colpo e portarsi a casa un altro giovane di grande prospettiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.