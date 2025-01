Di Marzio: “Pablo Marì opzione ancora viva. E attenzione a Valentini”

Ecco gli ultimi aggiornamenti che arrivano direttamente da Gianluca Di Marzio per quanto riguarda Pablo Marì

Arrivano novità per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina . Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Pablo Marì è ancora una pista calda per quanto riguarda la retroguardia viola.

In un'eventuale operazione con il Monza dovrebbe rientrare anche Nicolas Valentini, che saluterebbe Firenze in prestito dopo esser appena arrivato dal Boca Juniors. Arriva la conferma anche da parte di Alfredo Pedullà, che specifica che il difensore spagnolo considera terminata qui la sua esperienza in Brianza.