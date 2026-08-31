Ultime ore di mercato roventi sul fronte attaccanti. L'arrivo di Beto alla Fiorentina ha sbloccato la cessione di di Moise Kean al Como, ma non solo. L'Everton è una delle società più attiva nelle ultime ore, e dopo la cessione di Beto vuole rinforzare il proprio attacco.

Il ritorno di Richarlison è ormai cosa fatta, con Iliman Ndiaye che andrà al Tottenham. Ma i Toffees vogliono chiudere anche il colpo Folarun Balogun. L'attaccante statunitense (accostato anche alla Fiorentina), spinge per tornare in Inghilterra. Secondo Fabrizio Romano l'Everton ha già inviato la prima offerta al Monaco, e le parti sono a lavoro per chiudere l'accordo.