L'esterno classe 1999 lascia la Fiorentina in prestito

Redazione VN
SESTO FIORENTINO VILLA DONATELLO VISITE MEDICHE DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA ALIEU NJIEU

VIDEO VN - Ecco il decimo acquisto viola. Alieu Njie ha terminato le visite

Ultima notizia di mercato in casa Fiorentina: Riccardo Sottil, uno dei tre esuberi rimasti ad allenarsi a parte al Viola Park per tutta l'estate insieme a M'Bala Nzola e Antonin Barak, ha trovato una nuova sistemazione e saluta la squadra viola. Il classe 1999, cresciuto nel settore giovanile gigliato, lascia l'Italia e si accasa in Inghilterra, al Watford. I giallorossoneri, che già hanno tra le loro fila l'ex Edoardo Bove, militano in Championship - la Serie B britannica - e prendono Sottil in prestito.

Sottil

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