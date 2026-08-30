Ultima notizia di mercato in casa Fiorentina: Riccardo Sottil, uno dei tre esuberi rimasti ad allenarsi a parte al Viola Park per tutta l'estate insieme a M'Bala Nzola e Antonin Barak, ha trovato una nuova sistemazione e saluta la squadra viola. Il classe 1999, cresciuto nel settore giovanile gigliato, lascia l'Italia e si accasa in Inghilterra, al Watford. I giallorossoneri, che già hanno tra le loro fila l'ex Edoardo Bove, militano in Championship - la Serie B britannica - e prendono Sottil in prestito.

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