VIDEO - Grosso: "Kean? Vedremo oggi. Ha sempre dato disponibilità, poi ci sono state evoluzioni"

Non solo la Fiorentina, anche l'Atletico Madrid cerca un attaccante per sopperire alla (probabile) sostituzione di Julian Alvarez e si è informato con il Manchester United per Joshua Zirkzee. L'olandese è uno dei profili attenzionati da Simeone, ma non l'unico.

Come riporta a Dazn España l'esperto di mercato Matteo Moretto, i Colchoneros starebbero pensando a Gabriel Jesus, in rampa d'uscita all'Arsenal, appena entrato nell'ultimo anno di contratto con i Gunners e per quale il club londinese chiede circa 18-20 milioni di euro. Nelle ultime ore si è aperta questa opportunità per l'Atletico, che con l'interesse per il brasiliano potrebbe lasciare perdere la pista Zirkzee.