Gud-Fiorentina, nessun riscatto. E intanto i suoi agenti incontrano il Milan

La Fiorentina non riscatterà Gudmundsson dal Genoa. Occhio alla pista del nuovo prestito. In 4 squadre di A sull'islandese

Secondo Calciomercato.com la società viola non eserciterà il riscatto da 17 milioni che ad inizio stagione era stato pattuito col Genoa , ma non per questo lascerà andare via tanto semplicemente l'attaccante islandese. Entro la metà della prossima settimana è previsto un incontro con i rossoblù per valutare la possibilità di un nuovo prestito oneroso .

I dubbi della Fiorentina sono legati, oltre che alla delusione per le prestazioni discontinue del numero 10 (6 reti in 24 presenze in serie A, appena 2 in 8 presenze in Conference League), soprattutto da una vicenda giudiziaria nel suo Paese, che vedrà la sentenza definitiva non prima del prossimo ottobre.