Monti: “Con Pioli, Gudmundsson e Kean ci si può divertire. Ma manca ancora qualcosa”

Fazzini mi piace tantissimo: ha 22 anni ed è in piena crescita. Con l’Empoli ha vissuto alti e bassi, ma è uno di quei giocatori che fa sempre piacere avere in rosa. È anche vero che il salto da Empoli alla Fiorentina non è semplice. A questa Fiorentina manca ancora qualcosa. Non capisco la scelta su Cataldi: un giocatore come lui, a quelle cifre, lo avrei riscattato subito. Ho totale fiducia in Pioli. Non credo che venga a Firenze per arrivare nono o decimo, ma la società deve costruire una squadra in grado di competere per le prime sei posizioni. Io sono dell’idea che sia tra i migliori cinque allenatori del nostro campionato. A centrocampo serve un pezzo da novanta, ma devono restare anche gli altri.