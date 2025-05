Nella terza decade di agosto la Fiorentina scenderà in campo 4 volte in soli 11 giorni, giocando il play off di Conference League e le prime due giornate di Serie A

La stagione che porterà al centenario gigliato per la Fiorentina inizierà ufficialmente giovedì 21 agosto 2025 con la gara d'andata del play off di Conference League, che la squadra gigliata disputerà sicuramente in trasferta. A seguire, poi, la formazione di Palladino sarà impegnata altre tre volte nei rimanenti 10 giorni d'agosto (due volte in campionato ed una in occasione del ritorno del play off di Conference League) ---> LEGGI IL PROGRAMMA DELLE GARE UFFICIALI PREVISTE NEL MESE DI AGOSTO, CON LE DATE DEL PLAY OFF DI CONFERENCE LEAGUE