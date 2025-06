FOTO – Gosens, che trio! In vacanza con due “colonne” dell’Atalanta

Vacanze dal sapore nerazzurro per Robin Gosens, che si fa immortalare con i due ex compagni De Roon e Hateboer

"Il tempo vola, l'amicizia rimane". Robin Gosens, Marteen De Roon e Hans Hateboer, un trio che ha reso grande l'Atalanta nelle ultime stagioni prima che le strade si separassero. Compagni di squadra e soprattutto grandi amici, i tre si sono ritrovati in questi giorni di meritata vacanza. Dei tre solo De Roon è rimasto in nerazzurro, mentre l'altro terzino adesso gioca in Francia al Rennes.