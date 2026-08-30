Il tecnico del Como parla chiaro: serve un attaccanti centrale, Douvikas non basta

Redazione VN
Grosso

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Dopo la vittoria a sorpresa in casa del Napoli, il tecnico del Como Cesc Fabregas a Dazn ha parlato anche di mercato:

Cosa mi aspetto ancora dal mercato? Ovviamente mi aspetto un attaccante, Douvikas non può fare da solo sia le partite in campionato che quelle delle coppe a questi ritmi, non è possibile. L'anno scorso quando Morata si è fatto male abbiamo sofferto il fatto di non poter alternare là davanti gli interpreti. Giocare ogni tre giorno lo sappiamo, non è facile.
Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie A

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