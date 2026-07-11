Continuano ad arrivare ulteriori novità in casa Fiorentina per quanto riguarda l'acquisto di Alex Jimenez dal Bournemouth (I DETTAGLI). Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, oltre alla percentuale sulla futura rivendita, il club viola, con 6 milioni di euro, potrà acquistare fino ad un ulteriore 20% del cartellino del terzino spagnolo ex Real Madrid e Milan. Dopo la novità riguardante Atta, Paratici prosegue a lavorare in modo da agevolare gli acquisti in vista della prossima stagione.
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Di Marzio rivela: “La Fiorentina agevolare l’acquisto di Jimenez con 6 milioni”
Con 6 milioni la Fiorentina può acquistare una parte del cartellino di Alex Jimenez dal Bournemouth: la situazione
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