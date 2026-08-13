Roberto Piccoli arrivato a Bologna: presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù

Redazione VN

Roberto Piccoli è arrivato a Casteldebole, centro sportivo del Bologna. Come riporta Gianluca Di Marzio, presto, l'attaccante sarà ufficialmente un giocatore rossoblù, lasciando la Fiorentina dopo appena una stagione.

I dettagli dell'operazione

L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza dei rossoblù, per un totale di 18 milioni di euro più 2 di bonus. Nell’accordo è previsto anche il 10% su un’eventuale futura rivendita. Il video del suo arrivo:
piccoli bologna grafica

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