Roberto Piccoli arrivato a Bologna: presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù
Roberto Piccoli è arrivato a Casteldebole, centro sportivo del Bologna. Come riporta Gianluca Di Marzio, presto, l'attaccante sarà ufficialmente un giocatore rossoblù, lasciando la Fiorentina dopo appena una stagione.
I dettagli dell'operazioneL’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza dei rossoblù, per un totale di 18 milioni di euro più 2 di bonus. Nell’accordo è previsto anche il 10% su un’eventuale futura rivendita. Il video del suo arrivo:
.@Bolognafc1909, l’arrivo a Casteldebole di Roberto Piccoli pic.twitter.com/DtNHu7kyYS— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 13, 2026
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