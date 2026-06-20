Dall’Argentina: “Ecco le cifre per Beltran, ma manca ancora la fumata bianca”

Fiorentina e River hanno trovato l'accordo per Beltran, ma ancora il ragazzo non ha detto si

Redazione VN 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 16:30)

Lucas Beltran sembra destinato a lasciare la Fiorentina. Il River Plate da alcune settimane spinge per riportarlo in patria, dopo che l'attaccante ha passato la sua ultima stagione al Valencia. Manca ancora l'ok del ragazzo per la fumata bianca, ma tra Fiorentina e River Plate c'è un'intesa di massima. Come riporta l'esperto di mercato argentino, Luis Merlo, i Millionarios pagherebbero 500mila euro per il prestito, e 6.7 per il riscatto obbligatorio il prossimo anno.

La clausola — Non è tutto però, perchè ci sarebbe anche una clausola nel contratto. Il River acquisterebbe il 50% del cartellino del giocatore. Una formula che permetterebbe ai viola di poter continuare a seguire i progressi del giocatori, e nel caso trarne benefici a livello economico. I diritti sportivi del giocatore passerebbero al River, mentre quelli economici suddivisi fra le due squadre. In caso di cessione futura, la Fiorentina incasserebbe la metà della cifra totale.