Il Torino continua a valutare nuovi rinforzi per il centrocampo. Dalla Francia è emerso anche il nome di Renato Sanches, proposto ai granata dopo una stagione deludente al Panathinaikos, condizionata da diversi problemi fisici. Il Paris Saint-Germain è intenzionato a cederlo, ma il portoghese non rappresenterebbe una priorità per Petrachi.

Il principale obiettivo del Torino sarebbe infatti Rolando Mandragora. Il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina e Petrachi vorrebbe riportarlo in granata, dove ha già giocato tra il 2021 e il 2022.

Sul giocatore, però, è forte anche l’interesse del Genoa. Il club rossoblù ha cominciato a muoversi da tempo e, al momento, sarebbe in vantaggio sul Torino nella corsa a Mandragora. Lo scrive Tuttosport.