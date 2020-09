Da un polacco ad un altro il passo è breve. La Fiorentina ha da tempo messo nel mirino Chris Piatek (SCHEDA), ma grosse novità nella trattativa per il Pistolero non ce ne sono. La società viola si guarda intorno per non farsi trovare impreparata (cit.). Attenzione, allora, a cosa potrebbe accadere in casa Napoli. Gli occhi sono puntati su Arkadiusz Milik. Sogno, suggestione, fantamercato? Utilizzate voi il termine che volete. Il club viola ci sta pensando, sicuro di poter fare il tanto sperato salto di qualità in attacco grazie al centravanti azzurro.

Con Arek, più che con Piatek, la Fiorentina colmerebbe l’annosa lacuna del bomber. Le qualità del classe 1994 non sono in discussione. Nella stagione 2019-20 ha segnato 14 gol, 11 in campionato e 3 in Coppa Italia. Numeri non eccelsi, ma nemmeno così negativi considerando che non è mai stato titolare fisso, né con Ancelotti, né con Gattuso. Con un Milik in più nel motore, il reparto avanzato a disposizione di Giuseppe Iachini sarebbe pregevole. Il condizionale, però, è d’obbligo. La trattativa è difficile, non fosse altro perché, qualche tempo fa, il giocatore si era mostrato poco convinto dell’opzione Firenze. Senza dimenticare l’aspetto economico: il polacco ha richieste d’ingaggio alte. Di sicuro non resterà a Napoli. Il club azzurro, infatti, deve cederlo per evitare di perderlo a costo zero tra un anno. La Fiorentina conta su questo dettaglio, consapevole di avere il coltello dalla parte del manico. Aurelio De Laurentiis replica proponendo lo scambio con Gaetano Castrovilli. Commisso, però, non ci sente. Il centrocampista pugliese sarà una delle colonne nella prossima stagione.

Milik, dal canto suo, dovrà rivedere i suoi piani. La Juventus, a cui aveva detto sì, ha virato su Suarez, mentre la Roma potrebbe alla fine trattenere Dzeko, anche se il bosniaco ha chiesto di andare alla Vecchia Signora.

Pradè, nel frattempo, non demorde. Il direttore sportivo vuol fare un regalo a Firenze.

