L’Inter offre Borja per arrivare a Biraghi: “No, grazie” la risposta viola

Poco fa su Sportitalia Alfredo Pedullà ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito alla trattativa tra Inter e Fiorentina per la cessione al club nerazzurro di Cristiano Biraghi. Secondo il giornalista esperto di calciomercato, i meneghini avrebbero offerto il cartellino di Borja Valero per abbassare il prezzo del mancino viola e della Nazionale. Proposta, questa, rimandata al mittente: per adesso i viola hanno messo in standby possibili operazioni relative al proprio centrocampo. Per arrivare a Biraghi l’Inter dovrà alzare giocoforza la posta in palio.