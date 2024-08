Fiorentina-Fenerbahce, c’è l’accordo: Amrabat pronto al trasferimento in Turchia

La trasferta ungherese della Fiorentina in Conference League in casa della Puskas Akademia è stata l'ultima partita di Sofyan Amrabat con la maglia viola. Il centrocampista marocchino nella giornata di domani diventerà un giocatore del Fenerbahce: il club turco, infatti, ha trovato l'accordo con la società di Rocco Commisso per l'acquisto dell'ex Manchester United. Prestito oneroso con obbligo di riscatto: un'operazione da 15 milioni totali, come voleva la Fiorentina. Per Amrabat è pronto un contratto fino al 2028. Lo scrive il nostro Nicolò Schira su X.