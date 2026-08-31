Con l'arrivo di Beto a Firenze, si sblocca la trattativa tra Fiorentina e Como per Moise Kean

Redazione VN
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VIDEO VN - Beto è a Firenze! Le immagini da Peretola

Con l'arrivo di Norberto Beto a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto, la Fiorentina ha dato il via libera per lasciar partire Moise Kean. Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il club viola avrebbe ora autorizzato il centravanti italiano a svolgere le visite mediche di rito con il Como di Cesc Fabregas.

Le cifre

Ottenuto il sì definivo, Kean può procedere con l'iter sanitario e la firma sul nuovo contratto con i lariani, i quali, acquistandolo, hanno completato un investimento importantissimo. L'operazione è stata chiusa per un totale di 40 milioni di euro, suddivisa in 35 milioni di parte fissa e 5 di bonus.
grafica kean como

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