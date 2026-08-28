Melayro Bogarde sta attirando grande attenzione in questi ultimi giorni della finestra di mercato, con Fiorentina e Siviglia che hanno intensificato i contatti nel tentativo di assicurarsi il centrocampista olandese. Entrambi i club hanno compiuto passi concreti, mettendosi ufficialmente in contatto con il LASK Linz e avanzando una prima proposta di circa 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

L’offerta, tuttavia, non ha soddisfatto le richieste del club austriaco, che ha respinto senza esitazioni la proposta ricevuta. Il LASK considera infatti Bogarde un giocatore importante all’interno della propria rosa e, almeno per il momento, non appare disposto a valutare una sua cessione alle condizioni presentate da Fiorentina e Siviglia. A riferirlo è soccernews.nl. La situazione resta comunque da seguire con attenzione, soprattutto alla luce dell’interesse manifestato dai due club e dei pochi giorni ancora disponibili prima della chiusura del mercato. Fiorentina e Siviglia, quindi, potrebbero essere chiamate a presentare una nuova offerta per cercare di convincere il LASK a dare il via libera alla partenza del centrocampista olandese.