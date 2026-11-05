Mauro Icardi è svincolato e vuole tornare in Italia. Il giocatore si è infatti proposto a diversi club, tra cui l'Inter, acconsentendo di abbassarsi l'ingaggio. Al momento però i nerazzurri non sarebbero interessati a un suo ritorno.

L'alternativa è la Juventus, a cui Icardi aveva dato piena disponibilità a gennaio. E in estate anche la Lazio fu vicina a chiudere. In passato erano circolate voci di un possibile interesse da parte della Fiorentina, ma l'attaccante è ancora in cerca di una squadra.