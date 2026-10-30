Icardi rivela: “L’Italia mi manca molto, vorrei tornarci per un progetto stimolante”.
Mauro Icardi, oggi svincolato e accostato nel corso degli scorsi mesi anche alla Fiorentina, ha parlato in un'intervista concessa a Repubblica. Questo uno stralcio delle sue parole:
Ho ricevuto offerte ma ho preferito aspettare, piuttosto che accettare un progetto di cui non fossi convinto fino in fondo. Se mi manca l'Italia? Molto. Lì sono cresciuto come uomo e come calciatore. Vorrei tornarci con un progetto che mi accenda, e la possibilità di costruire qualcosa di importante. Il legame con il passato c'è, ma si guarda al futuro
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