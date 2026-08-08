VIDEO Sky - Piccoli, Pellegrino e Kean: il domino in attacco per la Fiorentina

Nel 2022 il suo mancato arrivo alla Fiorentina divenne quasi un caso, adesso Florian Grillitsch sta per vestire la maglia del Frosinone. Il centrocampista austriaco, ai tempi regista dell'Hoffenheim, fu vicinissimo a vestire la maglia viola ma poi la trattativa coi tedeschi si arenò e in quell'estate finì all'Ajax.

La carriera del classe '95 da quel momento non ha preso certo un'impennata positiva: poche gare coi lancieri, il ritorno all'Hoffenheim, le parentesi con Valladolid e Braga. Adesso è pronto a sbarcare in Serie A dopo aver disputato anche due gare ai Mondiali con l'Austria.