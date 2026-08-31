Il Monza aggiunge qualità sulla trequarti. Preso Zeballos, seguito anche dalla Fiorentina
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Colpo importante piazzato dal Monza di Juric. In Serie A sbarcherà Exequiel Zeballos, esterno del Boca Juniors. Zeballos era stato seguito anche dalla Fiorentina, ma sembrava il Napoli la squadra più vicina all'argentino.
Invece il Monza ha chiuso l'affare. Come riporta Fabrizio Romano, Zeballos arriva per la cifra di 4 milioni, visto il suo contratto in scadenza con il Boca Juniors. Oltre ai 4 milioni appena citati, ci sarà anche una clausola sulla rivendita del 40%.
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