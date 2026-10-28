In estate la Fiorentina di Fabio Paratici è stata una delle protagonista sul mercato, anche se l'inizio di stagione ha riportato i viola sulla terra. Uno dei sogni del ds viola, era Alejandro Garnacho. L'argentino era esploso sotto la gestione di Ten Hag al Manchester United, ma la sua parabola sta prendendo una piega inaspettata. Dopo un'annata deludente al Chelsea, l'esterno si era accasato all'Aston Villa di Emery, un tecnico che negli ultimi anni ha spesso rigenerato grandi talenti.

Fino ad ora, Garnacho in quel di Birmingham è stato poco più che una comparsa. In stagione ha collezionato solo 60 minuti, apparando un lontano parente del vero Garnacho. La concorrenza al Villa Park non manca: McGinn, Alysson, Mbaye, Manzambi, una batteria di trequartisti di alto livello. In estate i Villans hanno investito 40 milioni su di lui, ma la sua posizione è già in bilico.