Stephan El Shaarawy è uno dei profili monitorati dalla Fiorentina, ma il suo futuro potrebbe non essere a Firenze. L'ex attaccante della Roma, infatti, ha anche altre pretendenti tra Serie A e B. Il Venezia aveva già inviato una proposta formale al giocatore che si era preso un po' di tempo per valutare la situazione.
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Corriere dello Sport
El Shaarawy lontano dalla Fiorentina? Ci prova il Genoa, decisivo De Rossi
Stephan El Shaarawy è uno dei nomi che è stato accostato alla Fiorentina, ma Daniele De Rossi lo vuole al Genoa
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport anche il Genoa sta tenendo in considerazione il profilo di El Shaarawy. Il ruolo di Daniele De Rossi, che conosce molto bene il giocatore dai tempi della Roma, si può rivelare fondamentale. Inoltre proprio in rossoblu l'attaccante ha iniziato la sua carriera.
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