El Shaarawy lontano dalla Fiorentina? Ci prova il Genoa, decisivo De Rossi

Stephan El Shaarawy è uno dei nomi che è stato accostato alla Fiorentina, ma Daniele De Rossi lo vuole al Genoa

Stephan El Shaarawy è uno dei profili monitorati dalla Fiorentina, ma il suo futuro potrebbe non essere a Firenze. L'ex attaccante della Roma, infatti, ha anche altre pretendenti tra Serie A e B. Il Venezia aveva già inviato una proposta formale al giocatore che si era preso un po' di tempo per valutare la situazione.