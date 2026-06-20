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Di Marzio: “Mandas se parte De Gea. C’è concorrenza dall’Inghilterra”

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La Fiorentina continua a monitorare il mercato dei portieri in vista della prossima stagione.
Redazione VN

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola mantiene alta l’attenzione su Christos Mandas della Lazio, profilo che potrebbe tornare d’attualità qualora David De Gea dovesse lasciare Firenze.

L’eventuale partenza dello spagnolo, il cui ingaggio si aggira intorno ai 4 milioni di euro bonus compresi, spingerebbe infatti la società a valutare alternative di livello e il portiere greco rappresenta uno dei nomi presenti sul taccuino della dirigenza.

Su Mandas, però, non c’è soltanto la Fiorentina. Anche il Bournemouth, dove l’estremo difensore ha giocato in prestito nell’ultima stagione, segue con attenzione la situazione.

Sempre secondo Di Marzio, la possibile cessione di Ivan Provedel non modificherebbe i piani della Lazio riguardo a Mandas. Il club biancoceleste, chiamato a finanziare il proprio mercato attraverso le uscite, sarebbe infatti disposto a prendere in considerazione una cessione del portiere greco soltanto davanti a offerte economicamente importanti.

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