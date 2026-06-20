Il futuro di Lucas Beltran potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello del River Plate. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club argentino è interessato all’attaccante di proprietà della Fiorentina e starebbe valutando un nuovo affondo per riportarlo a Buenos Aires.
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Beltran, dejavù di mercato. Moretto: “Lo vuole il River Plate”
Dopo il tormentone della scorsa estate, questa sessione di mercato può essere quella decisiva per determinare il ritorno di Beltran in Argentina?
Per Beltran si tratterebbe di un ritorno a casa. Cresciuto proprio nel River Plate, il centravanti aveva lasciato il club nell’estate del 2023 per approdare in viola, diventando uno degli investimenti più importanti della Fiorentina sul mercato internazionale.
Quella attuale non è la prima manifestazione d’interesse da parte dei Millonarios. Già la scorsa estate, infatti, il River aveva provato a riportare in Argentina il proprio ex bomber, senza però riuscire a trovare la quadra per l’operazione.
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