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Venezia, proposta formale ad El Shaarawy: anche la Fiorentina interessata

Venezia, proposta formale ad El Shaarawy: anche la Fiorentina interessata - immagine 1
Il Venezia prova a giocare d'anticipo con Stephan El Shaarawy: già inviata la proposta formale. C'è anche la Fiorentina
Redazione VN

Dopo essere arrivato in scadenza di contratto con la Roma, Stephan El Shaarawy è pronto per una nuova sfida, sempre in Italia. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il Venezia starebbe cercando di accelerare. Il direttore sportivo, Filippo Antonelli, avrebbe già recapitato una proposta formale al calciatore, che avrebbe chiesto alcuni giorni di tempo per riflettere prima di dare una risposta.

Concorrenza folta

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La decisione non sarà dettata soltanto dalle ragioni economiche, ma anche contesto sportivo e ambientale. Per questo è in attesa di tutte le proposte dei club interessati, tra i quali anche Fiorentina, Genoa e Palermo, per prendere la decisione migliore. Sull'esterno anche alcuni club esteri, ancora non identificati. La scelta è tutta nelle sue mani.

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