Delprato-Parma, rinnovo in stand by. Anche la Fiorentina alla finestra

Enrico Delprato è uno degli uomini sombolo di questo ciclo del Parma. Il capitano dei Ducali è stato una pedina fondamentale per Cuesta, ma il suo rinnovo è sempre più in bilico. Come scrive Tuttomercatoweb.com, per adesso non c'è accordo sullo stipendio fra le parti. Per questo Fiorentina e Bologna osservano l'evolversi delle trattative. Il contratto di Delprato scade nel 2027, ed il Parma deve decidere come comportarsi, se cedere il ragazzo, o tenerlo fino alla scadenza.