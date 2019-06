Di Marzio conferma: Cutrone idea per la Fiorentina. La richiesta del Milan

Oggi a Casa Milan è stata una giornata di incontri, compreso quello tra la dirigenza rossonera e l’agente di Patrick Cutrone (LA SCHEDA) . Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, per la prima volta l’attaccante classe ’98 non viene considerato incedibile. Non significa che adesso sia sul mercato, ma se dovessero arrivare offerte sui 25 milioni, il Milan valuterebbe la possibilità di venderlo. Cutrone – aggiunge il giornalista – è un’idea per la Fiorentina di Montella. INTANTO KARSDORP PUO’ RIENTRARE NELL’AFFARE VERETOUT