L'attaccante del Manchester United ha preso tempo con la Fiorentina
VIDEO Sky - Zirkzee-Fiorentina si complica: le ultime
Se appena tre giorni fa Joshua Zirkzee sembrava vicinissimo alla Fiorentina, adesso il mondo è totalmente cambiato. L'olandese ex Bologna ha preso tempo di fronte all'offerta viola, con la speranza di una possibilità alternativa magari con una squadra impegnata in Europa. E così un'operazione che sembrava davvero in discesa si è complicata parecchio, con il d.s. gigliato Fabio Paratici che sta pensando ad altre opzioni come quella relativa a Norberto Beto.
David/ZirkzeeLa Juventus rientra in gioco riguardo alla situazione-Zirkzee. Questo perché il club bianconero nelle ultime ore sta trattando la cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid, la squadra guidata dal Cholo Simeone in cerca di un centravanti. Se davvero l'addio del canadese si concretizzasse, in qualsiasi direzione, Carnevali e Massara tornerebbero pesantemente su Zirkzee, per cui erano stati fatti dei sondaggi già alcune settimane fa. Per gianlucadimarzio.com sono stati già avviati i contatti con l'entourage del calciatore orange e presentata un'offerta ai Red Devils di prestito a 2,5 milioni con riscatto fissato a 30. Se non dovesse entrare questo incastro, la Juventus tiene alla portata anche la pista che porterebbe al tedesco Nick Woltemade, accostato recentemente anche al Napoli.
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